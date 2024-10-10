الاحتلال يمنع وصول الوقود لمستشفيات غزة وشمال القطاع

الوكيل الإخباري- أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل إرجاع الوقود المخصص لمستشفيات غزة والشمال، للمرة الخامسة على التوالي، ما يهدد بتوقف جميع مستشفيات ومرافق وزارة الصحة خلال أقل من 24 ساعة.

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