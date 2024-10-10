 
الخميس 2024-10-10 06:30 م
 

الاحتلال يمنع وصول الوقود لمستشفيات غزة وشمال القطاع

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الخميس، 10-10-2024 05:50 م

الوكيل الإخباري-   أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل إرجاع الوقود المخصص لمستشفيات غزة والشمال، للمرة الخامسة على التوالي، ما يهدد بتوقف جميع مستشفيات ومرافق وزارة الصحة خلال أقل من 24 ساعة.

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وأشار المكتب في بيان، اليوم الخميس، إلى أن الوقود المعاد من قبل الاحتلال لا يكفي لتشغيل المرافق الصحية، حيث يوجد العديد من المستشفيات التي لديها رصيد صفر من الوقود، محذرا من أن الوضع الصحي في غزة في حالة انهيار، خصوصاً مع وجود حوالي 700,000 إنسان في المحافظتين.

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