الاحتلال يمنع وصول الوقود لمستشفيات غزة وشمال القطاع

وأشار المكتب في بيان، اليوم الخميس، إلى أن الوقود المعاد من قبل الاحتلال لا يكفي لتشغيل المرافق الصحية، حيث يوجد العديد من المستشفيات التي لديها رصيد صفر من الوقود، محذرا من أن الوضع الصحي في غزة في حالة انهيار، خصوصاً مع وجود حوالي 700,000 إنسان في المحافظتين.
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