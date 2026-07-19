الاحتلال يمهّد لتركيب بوابة عسكرية شمال غربي القدس

وتشهد منطقة الخنيدق اقتحامات واعتداءات متكررة من قوات الاحتلال، تستهدف المزارعين وتعيق وصولهم إلى أراضيهم، ضمن إجراءات متواصلة في مناطق شمال غربي القدس.
وبحسب تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغ عدد الحواجز العسكرية والبوابات في الأراضي الفلسطينية المحتلة نحو 917 حاجزاً وبوابة، بينها 244 بوابة أُقيمت بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
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