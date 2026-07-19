الاحتلال يمهّد لتركيب بوابة عسكرية شمال غربي القدس

01:11 م

الوكيل الإخباري- وضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مكعبات إسمنتية في منطقة الخنيدق على الطريق الواصل بين بلدتي بيت عنان وبيت لقيا شمال غربي القدس المحتلة، تمهيداً لتركيب بوابة عسكرية في المنطقة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". اضافة اعلان





وتشهد منطقة الخنيدق اقتحامات واعتداءات متكررة من قوات الاحتلال، تستهدف المزارعين وتعيق وصولهم إلى أراضيهم، ضمن إجراءات متواصلة في مناطق شمال غربي القدس.



وبحسب تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغ عدد الحواجز العسكرية والبوابات في الأراضي الفلسطينية المحتلة نحو 917 حاجزاً وبوابة، بينها 244 بوابة أُقيمت بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.





