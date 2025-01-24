 
الجمعة 2025-01-24 02:51 م
 

الاحتلال يمهل سكان مخيم جنين حتى الساعة الثانية ظهرا لإخلائه

تهجير أهالي مخيم جنين قسرياً
تهجير أهالي مخيم جنين قسرياً
الجمعة، 24-01-2025 01:40 م
الوكيل الإخباري-  قال نائب محافظ جنين، منصور السعدي، الجمعة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتمركز داخل مدينة جنين ومخيمها، في وقت تواصل عدوانها على المدينة والمخيم لليوم الرابع على التوالي.اضافة اعلان


وأضاف السعدي في تصريحات صحفية، أن قوات الاحتلال أمهلت سكان مخيم جنين حتى الساعة 2 ظهرا لإخلائه، وسط انقطاع الماء والكهرباء، وعدم قدرة سيارات الإسعاف على الوصول إلى المخيم بعد تدمير جميع الطرق المؤدية إليه.

وأشار إلى أن آلاف الأسر غادرت المخيم، الذي يتعرض لعملية نزوح قسري، حيث بدأت بعض آليات الاحتلال الكبيرة بالدخول إلى أزقة المخيم وهدم المنازل.

وأكد السعدي أن مخيم جنين يتعرض لحملة "بشعة جدا وجريمة قادمة"، واصفا المشهد بأنه شبيه بما حدث في غزة.

ووصف السعدي مدينة جنين بأنها أصبحت "مدينة أشباح وساحة حرب"، بعد إفراغها من المارة.

وأوضح أن الأعمال العسكرية امتدت إلى خارج مدينة جنين ومخيمها، نحو قباطية وبرقين وبلدة اليامون، إضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية.

وكالات
 
gnews

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