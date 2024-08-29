الاحتلال ينذر جنودا ويهدّدهم بمحاكمة عسكرية

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية -أمس الأربعاء- إن "نحو 20 جنديا في لواء المشاة (الإسرائيلي) طلبوا عدم العودة إلى القتال في غزة هذا الأسبوع".
وأضافت أن "نحو 10 جنود تلقوا الثلاثاء الماضي إخطارا بأنهم سيقدمون لمحاكمة لرفضهم أمرا عسكريا إذا لم يوافقوا على العودة إلى القطاع".
ونقلت الهيئة عن بعض الجنود قولهم إنهم بعد 10 أشهر من القتال في غزة، لم يعودوا قادرين على العودة، لكنهم مستعدون للقيام بمهام أخرى.
وحسب الهيئة، فإن "أصواتا مماثلة حول الصعوبات تأتي من كتائب إضافية في ألوية أخرى تقاتل في القطاع".
ونقلت عن أهالي بعض هؤلاء الجنود قولهم إن أبناءهم "مجبرون على الدخول في المناورة البرية في غزة، وإلا سيدخلون السجن، هذا أمر لا يصدق".
وأضاف الأهالي أنه "لم يتبق في سريتهم (سرية أبنائهم) سوى عدد قليل من الجنود القادرين على القتال. هذا هو وقتنا نحن الآباء لمساعدتهم في مواجهة المنظومة التي لا تلقي لهم بالا".
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