الاحتلال ينذر جنودا ويهدّدهم بمحاكمة عسكرية

الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 20 جنديا بجيش الاحتلال الإسرائيلي رفضوا العودة للقتال في قطاع غزة، في حين تم إخطار بعضهم بالخضوع لمحاكمة عسكرية في حال عدم عودتهم.

اضافة اعلان



وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية -أمس الأربعاء- إن "نحو 20 جنديا في لواء المشاة (الإسرائيلي) طلبوا عدم العودة إلى القتال في غزة هذا الأسبوع".



وأضافت أن "نحو 10 جنود تلقوا الثلاثاء الماضي إخطارا بأنهم سيقدمون لمحاكمة لرفضهم أمرا عسكريا إذا لم يوافقوا على العودة إلى القطاع".



ونقلت الهيئة عن بعض الجنود قولهم إنهم بعد 10 أشهر من القتال في غزة، لم يعودوا قادرين على العودة، لكنهم مستعدون للقيام بمهام أخرى.



وحسب الهيئة، فإن "أصواتا مماثلة حول الصعوبات تأتي من كتائب إضافية في ألوية أخرى تقاتل في القطاع".