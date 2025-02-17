الاحتلال ينسحب من نابلس بعد اقتحام لساعات

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الوكيل الإخباري- سحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، قواته من مدينة نابلس وبلدتها القديمة، بعد عملية عسكرية بدأها صباح الأحد، وخلفت 13 مصابا، عقب مواجهات وسط المدينة. اضافة اعلان

