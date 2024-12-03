 
الثلاثاء 2024-12-03 03:52 ص
 

الاحتلال ينسف مباني بحي الجنينة شرقي رفح

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 03-12-2024 02:59 ص

الوكيل الإخباري-   قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت مباني سكنية في حي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

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وكان قد قال مراسل الجزيرة إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت قبل قليل شمال شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

 
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