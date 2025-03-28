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الاحتلال ينسف مباني سكنية في بيت لاهيا

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 28-03-2025 11:55 م
الوكيل الإخباري-   قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت مباني سكنية في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.اضافة اعلان


وأكدت مصادر طبية استشهاد 24 شخصا في غارات إسرائيلية منذ فجر اليوم، 21 منهم بمدينة غزة وشمالي القطاع.
 
gnews

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