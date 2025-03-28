الاحتلال ينسف مباني سكنية في بيت لاهيا

11:55 م

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الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت مباني سكنية في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. اضافة اعلان





وأكدت مصادر طبية استشهاد 24 شخصا في غارات إسرائيلية منذ فجر اليوم، 21 منهم بمدينة غزة وشمالي القطاع.