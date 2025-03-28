الاحتلال ينسف مباني سكنية في بيت لاهيا

وأكدت مصادر طبية استشهاد 24 شخصا في غارات إسرائيلية منذ فجر اليوم، 21 منهم بمدينة غزة وشمالي القطاع.
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