الأحد 2025-04-13 11:17 م
 

الاحتلال ينسف مباني سكنية في رفح جنوبي قطاع غزة

الاحتلال ينسف مباني سكنية في رفح جنوبي قطاع غزة
غزة
 
الأحد، 13-04-2025 09:42 م
الوكيل الإخباري-   قال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف مباني سكنية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. اضافة اعلان
 
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