الاحتلال ينسف مباني سكنية في رفح جنوبي قطاع غزة

09:42 م

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الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف مباني سكنية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. اضافة اعلان

