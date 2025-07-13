الاحتلال ينسف مباني في غزة

وأفادت وسائل إعلام بأن 10 فلسطينيين استشهدوا بالإضافة إلى إصابة آخرين بسبب استهداف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة "العربيد" بمنطقة السوارحة جنوبي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
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