الأحد 2025-07-13 11:39 ص
 

الاحتلال ينسف مباني في غزة

غزة
غزة
 
الأحد، 13-07-2025 08:50 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام فلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعمليات نسف لمبان سكنية بحي الزيتون شرقي مدينة غزة.اضافة اعلان


وأفادت وسائل إعلام بأن 10 فلسطينيين استشهدوا بالإضافة إلى إصابة آخرين بسبب استهداف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة "العربيد" بمنطقة السوارحة جنوبي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
 
 
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