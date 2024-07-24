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الاحتلال ينسف مربعا سكنيا غربي رفح

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الأربعاء، 24-07-2024 09:35 ص

 

الوكيل الاخباري- قالت وسائل إعلام فلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف مربعا سكنيا غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

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