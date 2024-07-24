الاحتلال ينسف مربعا سكنيا غربي رفح

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697340 الوكيل الاخباري- قالت وسائل إعلام فلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف مربعا سكنيا غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. اقرأ أيضاً "الوكيل الإخباري" ينطلق بتصميم ومحتوى جديد بشرى سارة بانتظار الأردنيين مطلع الشهر المقبل الملك يعود إلى أرض الوطن التربية توضح حول اعلان نتائج التوجيهي "المستقلة للانتخاب" تطلق إطارا مرجعيا لتمكين المرأة في الانتخاب والأحزاب مصادر طبية: 17 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم استشهاد مسن فلسطيني إثر قصف إسرائيلي غربي النصيرات الشرطة الكندية تقمع طلابا متضامنين مع غزة بجامعة ماكغيل صفارات الإنذار تدوي في 6 بلدات جنوب غلاف غزة