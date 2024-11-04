الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مدخل مدينة سلفيت لليوم الثاني تواليا

وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال أعاقت حركة الفلسطينيين وقامت بتفتيش المركبات والتدقيق بهويات سائقيها.
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