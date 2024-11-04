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الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مدخل مدينة سلفيت لليوم الثاني تواليا

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 04-11-2024 11:12 ص

الوكيل الإخباري-  نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حاجزا عسكريا على المدخل الشمالي لمدينة سلفيت لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال أعاقت حركة الفلسطينيين وقامت بتفتيش المركبات والتدقيق بهويات سائقيها.

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