 
الثلاثاء 2024-07-30 10:36 ص
 
 

الاحتلال ينفذ عمليات هدم ببلدة بيت عوا في الخليل

عمليات الهدم في الخليل
عمليات الهدم في الخليل
الثلاثاء، 30-07-2024 09:26 ص

 

الوكيل الاخباري- قالت وسائل إعلام فلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات هدم في بلدة بيت عوا جنوب غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

 

 

 

 

 

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