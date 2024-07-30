الاحتلال ينفذ عمليات هدم ببلدة بيت عوا في الخليل

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697869 الوكيل الاخباري- قالت وسائل إعلام فلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات هدم في بلدة بيت عوا جنوب غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. اقرأ أيضاً قوات الاحتلال تنسحب من المناطق الشرقية بخان يونس 9 شهداء جراء قصف الاحتلال في غزة وخان يونس الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة دورا جنوبي الخليل غالانت: اقتحام المدنيين قواعد الجيش حدث خطير للغاية إسرائيل تجدد تمسكها بالسيطرة على محور فيلادلفيا الاحتلال ينقل أنظمة دفاع جوي الى الحدود مع لبنان إسرائيل تنقل 3 كتائب مخصصة لغزة لقاعدة بيت ليد الدويري: الاحتلال سيُجبر على التراجع من تل الهوى خلال 72 ساعة مصادر طبية: 27 شهيدا منذ فجر اليوم في قطاع غزة