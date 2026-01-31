السبت 2026-01-31 02:35 ص

الاحتلال ينفي اعتماده أرقام صحة غزة بشأن حصيلة الشهداء

الوكيل الإخباري-   نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن يكون قد اعتمد حصيلة وزارة الصحة في قطاع غزة بشأن أعداد الشهداء منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك ردا على تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن إقرار ضمني بهذه الأرقام.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ناداف شوشاني -في منشور عبر منصة إكس- إن "المعلومات المنشورة لا تعكس الأرقام الرسمية للجيش"، مؤكدا أن أي بيانات تتعلق بهذا الملف "سيتم الإعلان عنها فقط عبر القنوات الرسمية والمعتمدة".

 
 


