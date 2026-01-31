الاحتلال ينفي اعتماده أرقام صحة غزة بشأن حصيلة الشهداء

الوكيل الإخباري- نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن يكون قد اعتمد حصيلة وزارة الصحة في قطاع غزة بشأن أعداد الشهداء منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك ردا على تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن إقرار ضمني بهذه الأرقام.

اضافة اعلان