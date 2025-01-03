الاحتلال ينفي وجود الدكتور أبو صفية في سجلاته

08:51 م

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الوكيل الإخباري- أكدت منظمة أطباء لحقوق الإنسان أنها تلقت ردًا مشابهًا من جيش الاحتلال ينفي وجود اسم الدكتور أبو صفية في سجلاته. اضافة اعلان





وأفاد مدير صحة غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي رد على طلب معرفة مكان الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، بالقول إنه "ليس لديه معتقل بهذا الاسم".