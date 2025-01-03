الاحتلال ينفي وجود الدكتور أبو صفية في سجلاته

وأفاد مدير صحة غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي رد على طلب معرفة مكان الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، بالقول إنه "ليس لديه معتقل بهذا الاسم".
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