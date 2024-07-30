الاحتلال ينقل أنظمة دفاع جوي الى الحدود مع لبنان

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697854 الوكيل الاخباري - أفادت وسائل اعلام عبرية، ليل الاثنين الثلاثاء، بنقل جيش الكيان الصهيوني عشرات بطاريات الدفاع الجوي إلى شمالي فلسطين المحتلة بعد توقعات بتأزم الأوضاع بين المقاومة اللبنانية وجيش الاحتلال. اقرأ أيضاً قوات الاحتلال تنسحب من المناطق الشرقية بخان يونس 9 شهداء جراء قصف الاحتلال في غزة وخان يونس الاحتلال ينفذ عمليات هدم ببلدة بيت عوا في الخليل الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة دورا جنوبي الخليل غالانت: اقتحام المدنيين قواعد الجيش حدث خطير للغاية إسرائيل تجدد تمسكها بالسيطرة على محور فيلادلفيا إسرائيل تنقل 3 كتائب مخصصة لغزة لقاعدة بيت ليد الدويري: الاحتلال سيُجبر على التراجع من تل الهوى خلال 72 ساعة مصادر طبية: 27 شهيدا منذ فجر اليوم في قطاع غزة