 
الثلاثاء 2024-07-30 10:36 ص
 
 

الاحتلال ينقل أنظمة دفاع جوي الى الحدود مع لبنان

نقل عشرات بطاريات الدفاع الجوي الصهيوني إلى شمالي فلسطين المحتلة
نقل عشرات بطاريات الدفاع الجوي الصهيوني إلى شمالي فلسطين المحتلة
الثلاثاء، 30-07-2024 07:41 ص

 

 الوكيل الاخباري - أفادت وسائل اعلام عبرية، ليل الاثنين الثلاثاء، بنقل جيش الكيان الصهيوني عشرات بطاريات الدفاع الجوي إلى شمالي فلسطين المحتلة بعد توقعات بتأزم الأوضاع بين المقاومة اللبنانية وجيش الاحتلال. 
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