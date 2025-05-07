الاحتلال ينوي إقامة أحياء استعمارية جديدة في قلقيلية وبيت لحم

وأوضح رئيس الهيئة مؤيد شعبان في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الأحياء الجديدة التي تخطط دولة الاحتلال لبنائها تتمركز في محافظتي قلقيلية وبيت لحم، بواقع حي جديد على أراضي شرق قلقيلية، وحيين آخرين في محافظة بيت لحم.
وأضاف، أن دولة الاحتلال درست اليوم مخططاً هيكلياً يخص مستعمرة كدوميم المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في كفر قدوم شرقي قلقيلية، من أجل المصادقة عليه لاحقا، علماً أن هذا المخطط جرت عملية تقديمه للإيداع في عام 2012، ويهدف إلى إقامة حي جديد على مساحة 280 دونماً، بهدف بناء 1352 وحدة استعمارية جديدة، إذ سيتم ربط الحي الجديد بجسر يربطه بالمستعمرة.
وبين شعبان، أن تكثيف البناء في مستعمرات شرق قلقيلية، يهدف إلى دمج التكتل الاستعماري الممتد من أقصى شرق المحافظة وحتى حدود عام 1967 غربها، من أجل عزل المزيد من القرى الفلسطينية وتمزيق جغرافيتها.
وفا
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