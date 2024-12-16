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الاحتلال يهدم ستة منازل في عناتا شمال القدس

من هدم منازل في بلدة عناتا
من هدم منازل في بلدة عناتا
الإثنين، 16-12-2024 09:51 ص
الوكيل الإخباري-   هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الإثنين، ستة منازل في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر، بأن جرافات الاحتلال هدمت 4 منازل تعود لعائلة (الضيافين)، ومنزلين يعودان لعائلة (أبو غالية).

وأضافت، أن المنازل الستة تقع تجمع بدوي يضم 8 منازل لعدد من العائلات التي تقطنه منذ أكثر من 10سنوات.

وفا
 
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