الاحتلال يهدم ستة منازل في عناتا شمال القدس

وأفادت مصادر، بأن جرافات الاحتلال هدمت 4 منازل تعود لعائلة (الضيافين)، ومنزلين يعودان لعائلة (أبو غالية).
وأضافت، أن المنازل الستة تقع تجمع بدوي يضم 8 منازل لعدد من العائلات التي تقطنه منذ أكثر من 10سنوات.
وفا
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