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الاحتلال يهدم سورا في بيت حنينا ويقتحم حي الطور

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 23-06-2025 12:35 م
الوكيل الإخباري- هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سورا في بلدة بيت حنينا، وداهمت منازل في حي الطور بمدينة القدس.اضافة اعلان


وأفادت مصادر ، أن جرافات الاحتلال هدمت سوراً في بلدة بيت حنينا، شمال القدس، فيما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال فجرا حي الطور شرق القدس، ونفذت حملة مداهمة لعدد من المنازل. 

وفا
 
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