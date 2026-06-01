الاحتلال يهدم محال تجارية في سوق الخضار المركزي في بيتا جنوب نابلس

الوكيل الإخباري- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، محال تجارية في سوق الخضار المركزي "الحسبة"، في بيتا جنوب نابلس.





وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الحسبة فجرا، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إخلاء البضائع والخضروات، ثم شرعت جرافة الاحتلال بأعمال هدم لمحلات بيع الخضروات والفواكه هناك.










