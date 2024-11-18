 
الإثنين 2024-11-18 04:00 م
 

الاحتلال يهدم مساكن ويعتقل 13 فلسطينيا بالضفة

لحظة هدم مساكن الفلسطينيين
لحظة هدم مساكن الفلسطينيين
الإثنين، 18-11-2024 03:07 م
الوكيل الإخباري-  شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، بهدم مساكن فلسطينيين في تجمع أم الجمال بعد تهجير سكانه قسريا قبل 3 أشهر.اضافة اعلان


وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات في بيان، إن 14 عائلة في التجمع تعرضت للتهجير القسري خلال آب الماضي، جراء تصاعد اعتداءات المستعمرين، مشيرا إلى أن المستعمرين أقاموا نواة لبؤرة استعمارية رعوية على مقربة من مساكن الفلسطينيين في التجمع قبل تهجيره، وشرعوا باعتداءات يومية ومتصاعدة بحماية قوات الاحتلال.

من جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 13 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية بينهم شقيقان.

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان مشترك، إن قوات الاحتلال نفذت عمليات تحقيق ميداني لفلسطينيين في مخيم الدهيشة ببيت لحم، أفرج عن غالبيتهم لاحقا، رافقها اعتداءات وتهديدات وعمليات تخريب وتدمير في المنازل.

وأشار البيان إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني بلغ 11700 معتقل من الضّفة بما فيها القدس.

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي إيران: علاقتنا مع الصين لن تتأثر بعودة ترامب

ا

عربي ودولي أمريكا والفلبين توقعان اتفاقية الأمن العام لتبادل المعلومات العسكرية

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية الخدمات الطبية الملكية تطلق قناة خاصة على واتس أب

طائر الكروان رفيع المنقار

منوعات رصد أول حالة انقراض معروف للطيور من أوروبا

امطار

الطقس الارصاد : غيوم ممطرة وامطار غزيرة في طريقها الى هذه المناطق - صورة

فلسطينيون يحدقون بالدمار الذي أعقب غارة إسرائيلية على جباليا

فلسطين كاتب إسرائيلي: الجيش يرتكب جرائم حرب وتطهيرا عرقيا في غزة

أرشيفية

شؤون برلمانية نائب يغيب عن أولى جلسات النواب في الدورة العادية

لحظة هدم مساكن الفلسطينيين

فلسطين الاحتلال يهدم مساكن ويعتقل 13 فلسطينيا بالضفة



 


الأكثر مشاهدة