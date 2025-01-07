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الاحتلال يهدم مشتلا ومغسلة سيارات شمال سلفيت

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 07-01-2025 04:00 م
الوكيل الإخباري-   هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مشتلا ومغسلة سيارات قرب المدخل الشمالي لمدينة سلفيت، تعود ملكيته للفلسطيني محمد منصور من قرية مردا.اضافة اعلان


وقال الفلسطيني منصور، إن قوات الاحتلال هدمت المشتل ومغسلة السيارات الواقعتان على مساحة دونمان، بحجة قربها من مستعمرة "ارائيل" المقامة على أراضي الفلسطينيين في سلفيت.

وأشار منصور إلى أنه هذه المرة الثانية التي يهدم بها الاحتلال المشتل والمغسلة، إذ هدمها في المرة الأولى قبل نحو عام.

وفا
 
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