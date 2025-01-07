الاحتلال يهدم مشتلا ومغسلة سيارات شمال سلفيت

وقال الفلسطيني منصور، إن قوات الاحتلال هدمت المشتل ومغسلة السيارات الواقعتان على مساحة دونمان، بحجة قربها من مستعمرة "ارائيل" المقامة على أراضي الفلسطينيين في سلفيت.
وأشار منصور إلى أنه هذه المرة الثانية التي يهدم بها الاحتلال المشتل والمغسلة، إذ هدمها في المرة الأولى قبل نحو عام.
وفا
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