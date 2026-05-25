الاحتلال يهدم مغسلة وورشة للسيارات شرق قلقيلية

الوكيل الإخباري- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مغسلة سيارات ومحلاً لتجليس ودهان المركبات شرق قلقيلية.





وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية النبي إلياس شرق قلقيلية، وهدمت مغسلة سيارات ومحلاً لتجليس ودهان المركبات يعودان للشاب نصر زهران من مدينة قلقيلية، بذريعة البناء دون ترخيص.










