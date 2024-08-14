الاحتلال يهدم منازل ومساكن ومنشآت تجارية في القدس والخليل

كما هدمت قوات الاحتلال، 4 مساكن وخيمة ومنشأتين في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وقال منسق اللجنة الشعبية في جنوب الضفة راتب الجبور في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت تجمع "أم الخير" في مسافر يطا، وهدمت بالجرافات 4 مساكن وخيمة ومنشأتين "كرفانات"، كما شملت عمليات الهدم تدمير شبكات وخزانات للمياه ووحدات للطاقة الشمسية.
وفي أريحا، سرق مستوطنون متطرفون نحو 200 رأس من الأغنام في تجمع رأس عين العوجا البدوي.
وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن مستوطنين متطرفين وبحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي من البؤر الاستعمارية المجاورة للتجمع، سرقوا قطيعا من الأغنام.
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