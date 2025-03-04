الاحتلال يهدم منزلا في بيت حنينا شمال القدس

وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بيت حنينا ببيان، إن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال ترافقها جرافات داهمت البلدة وقامت بهدم منزل مساحته 120 مترا مربعا، بذريعة عدم الترخيص من قبل بلدية وسلطات الاحتلال بالمدينة المقدسة المحتلة.
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