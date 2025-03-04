 
الثلاثاء 2025-03-04 04:03 م
 

الاحتلال يهدم منزلا في بيت حنينا شمال القدس

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الثلاثاء، 04-03-2025 02:59 م

الوكيل الإخباري-   هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة.

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وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بيت حنينا ببيان، إن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال ترافقها جرافات داهمت البلدة وقامت بهدم منزل مساحته 120 مترا مربعا، بذريعة عدم الترخيص من قبل بلدية وسلطات الاحتلال بالمدينة المقدسة المحتلة.

 
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