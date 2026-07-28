الثلاثاء 2026-07-28 09:46 ص

الاحتلال يهدم منزلاً في شقبا غرب رام الله

الاحتلال يهدم منزلاً في شقبا غرب رام الله
الاحتلال يهدم منزلاً في شقبا غرب رام الله
 
الثلاثاء، 28-07-2026 08:50 ص
الوكيل الإخباري-  هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منزلاً في قرية شقبا، غرب رام الله.اضافة اعلان


وأفادت مصادر ، بأن قوة من جيش الاحتلال معززة بجرافتين، اقتحمت القرية وهدمت منزل المواطن الفلسطيني محمود بلال.
 
 


gnews

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