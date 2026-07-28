الاحتلال يهدم منزلاً في شقبا غرب رام الله

وأفادت مصادر ، بأن قوة من جيش الاحتلال معززة بجرافتين، اقتحمت القرية وهدمت منزل المواطن الفلسطيني محمود بلال.
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