الاحتلال يهدم منزلا في مدينة اللد

قال عضو بلدية اللد، عبد الكريم الزبارقة في بيان إن "الهدم نفذ بحجة البناء دون تراخيص، وذلك رغم وجود المنزل في منطقة معدة للبناء وضمن المخطط الهيكلي".
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