 
الإثنين 2024-08-12 10:08 م
 
 

الاحتلال يهدم منزلا في مدينة اللد

صورة من عملية الهدم
صورة من عملية الهدم




 

الإثنين، 12-08-2024 08:47 م

الوكيل الإخباري-   هدمت الآليات والجرافات الإسرائيلية اليوم الإثنين، منزلا في حي المحطة بمدينة اللد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 بادعاء البناء دون تراخيص وذلك بعد مداهمة المدينة بحماية قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية.


قال عضو بلدية اللد، عبد الكريم الزبارقة في بيان إن "الهدم نفذ بحجة البناء دون تراخيص، وذلك رغم وجود المنزل في منطقة معدة للبناء وضمن المخطط الهيكلي".

gnews

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