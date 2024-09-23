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الاحتلال يهدم منزلا وبئر مياه في بلدة إذنا غرب الخليل

جانب من الآليات المستخدمة في عملية الهدم
جانب من الآليات المستخدمة في عملية الهدم
الإثنين، 23-09-2024 01:22 م
الوكيل الإخباري  هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلا، وبئر مياه في بلدة إذنا غرب الخليل.اضافة اعلان


وقال المواطن معتز أبو جحيشة، إن قوات الاحتلال هدمت منزله في واد رشة غرب البلدة، وهو مكون من طابقين ومساحته 220 مترا مربعا، ويؤوي عائلته المكونة من سبعة أفراد، وبئر مياه بسعة 80 كوبا.

وأضاف أن الاحتلال أخطر بهدم المنزل العام الماضي، وتفاجأنا بقدومهم اليوم لهدمه، مشيرا إلى أن الجيران ساعدونا على إخراج جزء من أثاث المنزل قبل الهدم.

وفا
 
gnews

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