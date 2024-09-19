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الاحتلال يهدم منزلا وغرفتين زراعيتين في بيت عوا غرب الخليل

آليات الاحتلال تهدم منزل فلسطيني في الخليل
آليات الاحتلال تهدم منزل فلسطيني في الخليل
الخميس، 19-09-2024 10:16 ص
الوكيل الإخباري-   هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلا وبركسا وغرفتين زراعيتين في بلدة عوا جنوب غرب الخليل.اضافة اعلان


وقال المواطن محمد موسى السويطي، إن الاحتلال هدم منزله البالغ مساحته 170 مترا مربعا.

كما هدم الاحتلال بركسا زراعيا للمعدات والأغنام مساحته نحو ألف متر مربع، إضافة إلى غرفتين زراعيتين من الطوب والصفيح مساحة كل غرفة منهما 50 مترا مربعا تعودان للمواطن رامي السويطي، وأرضية للبناء قيد الإنشاء للمواطن ساري عيسى السويطي.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن الاحتلال نفذ الشهر الماضي 62 عملية هدم، طالت 78 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و8 غير مأهولة، و13 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات القدس والخليل ورام الله ونابلس وجنين وبيت لحم وطوباس وطولكرم.

كما أخطرت بهدم 74 منزلا ومنشأة في محافظات: القدس وبيت لحم وسلفيت وطوباس والخليل.
 
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