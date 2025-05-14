الاحتلال يهدم منزلين في بيت لحم ورام الله ويعتقل 11 فلسطينياً في الضفة

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية، في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة بلدة شقبا غرب رام الله، وهدمت منزل الفلسطيني يعقوب قدح، الذي تبلغ مساحته 240 مترًا مربعًا.
كما طالت عمليات الهدم منزل الفلسطيني حسين عبيات في قرية كيسان شرق بيت لحم، وهو مكوّن من طابقين.
وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 11 فلسطينيًا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت، وسط إطلاق كثيف للنيران، مناطق متفرقة في مدن جنين والخليل ونابلس ورام الله وطولكرم، واعتقلت 11 فلسطينياً بزعم أنهم مطلوبون.
بترا
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