الثلاثاء 2026-01-20 11:05 ص

الاحتلال يهدم منشآت داخل مقر "الأونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس

ا
أرشيفية
 
الثلاثاء، 20-01-2026 10:27 ص

الوكيل الإخباري- شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بهدم منشآت داخل مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

اضافة اعلان


وأفادت محافظة القدس في بيان، بأن قوة من جيش الاحتلال الاسرائيلي ترافقها جرافات اقتحمت مقر الوكالة بعد محاصرة الشوارع المحيطة وتكثيف تواجدها العسكري في المنطقة وشرعت بهدم منشآت داخل مجمع الوكالة.


وأشارت المحافظة الى رفع قوات الاحتلال العلم الاسرائيلي داخل مقر "الأونروا" بالتزامن مع تنفيذ عمليات الهدم فيها.


بترا

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي ترامب: "الناتو" مدين لي بوجوده ولولاي لانهار

وفيت رضيعة، صباح الثلاثاء، نتيجة البرد القارس في مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية، بأن الرضيعة شذى أبو جراد البالغة من العمر 7 أشهر توفيت في مدينة غزة؛ بسبب البرد القارس. وبوفاة الطفلة أبو جراد، ترتفع ح

فلسطين وفاة رضيعة نتيجة البرد القارس في مدينة غزة

سائق سوفيتيي ينقذ حياة رئيس أمريكي سابق .. إليك التفاصيل

عربي ودولي سائق سوفيتيي ينقذ حياة رئيس أمريكي سابق .. إليك التفاصيل

ا

منوعات مشادة عنيفة في الشارع العام بين أوروبية وفتاة أفريقية تثير غضبًا واسعًا- فيديو

7

منوعات لاعبة تركية توقف مباراة في أستراليا لمساعدة فتاة أصيبت بالإغماء - فيديو

ت

فيديو الوكيل اشكروا نعم الله.. وتفقدوا جيرانكم في هذه الأجواء الباردة ❤

ا

اقتصاد محلي تجارة الأردن: مجلس تكنولوجيا المستقبل يعزز مسار التحول الرقمي

تشديد إجراءات الترخيص والسجل الأمني للأسلحة النارية في أستراليا

عربي ودولي تشديد إجراءات الترخيص والسجل الأمني للأسلحة النارية في أستراليا



 






الأكثر مشاهدة