الاحتلال يهدم منشآت داخل مقر "الأونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس

وأفادت محافظة القدس في بيان، بأن قوة من جيش الاحتلال الاسرائيلي ترافقها جرافات اقتحمت مقر الوكالة بعد محاصرة الشوارع المحيطة وتكثيف تواجدها العسكري في المنطقة وشرعت بهدم منشآت داخل مجمع الوكالة.
وأشارت المحافظة الى رفع قوات الاحتلال العلم الاسرائيلي داخل مقر "الأونروا" بالتزامن مع تنفيذ عمليات الهدم فيها.
