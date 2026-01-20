الاحتلال يهدم منشآت داخل مقر "الأونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس

الوكيل الإخباري- شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بهدم منشآت داخل مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس في بيان، بأن قوة من جيش الاحتلال الاسرائيلي ترافقها جرافات اقتحمت مقر الوكالة بعد محاصرة الشوارع المحيطة وتكثيف تواجدها العسكري في المنطقة وشرعت بهدم منشآت داخل مجمع الوكالة.



وأشارت المحافظة الى رفع قوات الاحتلال العلم الاسرائيلي داخل مقر "الأونروا" بالتزامن مع تنفيذ عمليات الهدم فيها.