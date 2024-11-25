الاحتلال يهدم منشآت سكنية في الأغوار الشمالية الفلسطينية

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن جرافات الاحتلال شرعت بهدم غرفتين سكنيتين من الطوب، للفلسطيني راضي خليل زواهرة، مشيرا إلى أن عملية الهدم ما زالت مستمرة.
ونفذت سلطات الاحتلال خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 34 عملية هدم طالت 45 منشأة، بينها 12 منزلا مأهولا، و 6 غير مأهولة، و19 منشأة زراعية وغيرها، كما أخطرت بهدم 38 منشأة أخرى.
وفا
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