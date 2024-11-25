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الاحتلال يهدم منشآت سكنية في الأغوار الشمالية الفلسطينية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الإثنين، 25-11-2024 12:03 م
الوكيل الإخباري-   هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منشآت سكنية في منطقة "البرج" بالأغوار الشمالية.اضافة اعلان


وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن جرافات الاحتلال شرعت بهدم غرفتين سكنيتين من الطوب، للفلسطيني راضي خليل زواهرة، مشيرا إلى أن عملية الهدم ما زالت مستمرة.

ونفذت سلطات الاحتلال خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 34 عملية هدم طالت 45 منشأة، بينها 12 منزلا مأهولا، و 6 غير مأهولة، و19 منشأة زراعية وغيرها، كما أخطرت بهدم 38 منشأة أخرى.

وفا
 
gnews

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