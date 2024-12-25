 
الأربعاء 2024-12-25 09:22 ص
 

الاحتلال يهدم منشأة تجارية شرق قلقيلية

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 25-12-2024 08:44 ص
الوكيل الإخباري- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منشأة تجارية شرق قلقيلية.اضافة اعلان


وذكرت مصادر ، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات، اقتحمت قرية النبي الياس شرق قلقيلية، وهدمت بركسا تجاريا "كراج سيارات"، يعود للفلسطيني مصطفى الشوفاني.

وفا
 
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