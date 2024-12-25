الاحتلال يهدم منشأة تجارية شرق قلقيلية

وذكرت مصادر ، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات، اقتحمت قرية النبي الياس شرق قلقيلية، وهدمت بركسا تجاريا "كراج سيارات"، يعود للفلسطيني مصطفى الشوفاني.
وفا
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