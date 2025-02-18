 
الثلاثاء 2025-02-18 02:23 م
 

الاحتلال يهدم 4 منازل لأشقاء في جبل المكبر جنوب شرق القدس

من عملية الهدم
من عملية الهدم
الثلاثاء، 18-02-2025 01:24 م
الوكيل الإخباري-  هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 4 منازل في بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس.اضافة اعلان


وأفاد شهود عيان، بأن قوات من الشرطة وجيش الاحتلال اقتحمت البلدة، ترافقها جرافة وطواقم من بلدية الاحتلال، وهدمت منازل الأشقاء علي وأمين وحامد ومحمد هلسة.

وكان تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قد قال، إن سلطات الاحتلال نفذت الشهر الماضي 76 عملية هدم طالت 126 منشأة، بينها 74 منزلاً مأهولاً، و4 غير مأهولة، و29 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات: جنين بهدم 47 منشأة القدس بـ14، وقلقيلية 11، وبيت لحم ونابلس 10 منشآت لكل منهما.

وفا
 
gnews

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