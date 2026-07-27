الاحتلال يهدم 9 منازل ومنشأتين في القدس ورام الله وجنين

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إلى 9 منازل ومنشأتين في محافظات القدس ورام الله وجنين.

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ففي مدينة القدس المحتلة، قالت محافظة القدس، في بيان، إن قوات الاحتلال هدمت منزلاً في حي البستان ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، يعود للمقدسي محمود محمد عطية قويدر، بحجة البناء دون ترخيص.



كما أجبرت قوات الاحتلال عائلة الريماوي على هدم منازلها الثلاثة ذاتياً في بلدة جبل المكبر، جنوب شرق القدس، بذريعة عدم الترخيص.



وأفادت محافظة القدس بأن نحو عشرة أفراد كانوا يقطنون هذه المنازل، وتتراوح مساحة كل منزل منها بين 50 و70 متراً مربعاً.



وفي بلدة بيت حنينا التحتا، شمال القدس، هدمت قوات الاحتلال منزلاً وحظيرةً للأغنام.



وفي بلدة نعلين، غرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، ارتفعت حصيلة الهدم إلى ثلاثة منازل ومنشأة زراعية، حيث هدمت قوات الاحتلال منزل المواطن وسيم محمود نافع، الذي تقطنه أسرته المكونة من خمسة أفراد، وتبلغ مساحته نحو 200 متر مربع.



كما هدمت منزلي المواطنين صدام نمر حسين نافع ونسيم دار نافع، حيث يتكون كل منزل من طابقين، وتبلغ مساحة كل منهما نحو 200 متر مربع، إضافة إلى منشأة زراعية لتربية المواشي تعود للمواطن منير منور كاحوش، ومقامة على مساحة دونم.



وفي منطقة محطة عرابة، جنوب غرب مدينة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة، هدمت قوات الاحتلال منزلاً مكوناً من ثلاثة طوابق يعود للمواطن جهاد موسى، وسط انتشار عسكري مكثف وإغلاق مداخل المنطقة.



وشهدت منطقة محطة عرابة، خلال الفترة الأخيرة، تصعيداً في إجراءات الاحتلال، شمل عمليات تجريف وهدم واستهدافاً لمنشآت تجارية وزراعية، ما ألحق أضراراً بالمواطنين وأصحاب المصالح في المنطقة.



كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ومداهمات واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.



وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن حملة الاعتقالات أسفرت عن اعتقال 33 فلسطينياً، بينهم سيدة، وذلك بزعم أنهم مطلوبون، حسب ادعاءات الاحتلال.