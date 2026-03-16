الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الـ17 على التوالي

الوكيل الإخباري- تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، وتمنع المصلين من الوصول إليه، لليوم السابع عشر على التوالي، بحجة الأوضاع الأمنية المرتبطة بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقالت محافظة القدس في بيان لها إنه لأول مرة منذ عام 1967 منع الاحتلال المصلين من أداء الصلاة والاعتكاف في المسجد الأقصى، حيث غاب المصلون عن الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.



وكانت محافظة القدس، قد حذرت من التصاعد الخطير في خطاب التحريض الذي تقوده ما تسمى "منظمات الهيكل" المتطرفة ضد المسجد الأقصى، في ظل استمرار إجراءات الإغلاق. وأكدت أن ما يجري لا يمكن اعتباره إجراءات أمنية مؤقتة كما تدعي سلطات الاحتلال، بل يندرج ضمن مسار سياسي وأيديولوجي يهدف إلى تغيير الواقع الديني والتاريخي والقانوني القائم في المسجد المبارك.



وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة مداهمات واعتقالات واسعة شملت مناطق متفرقة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، طالت 25 فلسطينيا بينهم أسرى محررون.



وجاءت حملة الاقتحامات والاعتقالات، وسط مواجهات في بعض المناطق خلال تصدي السكان للقوات المقتحمة ورد هجمات المستوطنين.