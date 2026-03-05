الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم السادس ويمنع المصلين من دخوله

01:01 م

الوكيل الإخباري- تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم السادس على التوالي. اضافة اعلان





وأفادت محافظة القدس، بأن الاحتلال الإسرائيلي منع المصلين من التواجد في المسجد الأقصى، بحجة إعلان حالة الطوارئ وسط انتشار مكثف لقواتها في محيطه وأبواب البلدة القديمة، ومنع الفلسطينيين من الدخول إلى باحاته.



وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت المسجد الأقصى صباح السبت، وأجبرت المصلين على مغادرته، كما منعت أداء صلاتي العشاء والتراويح فيه.



ويأتي إغلاق المسجد الأقصى، بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض إغلاق على الضفة الغربية، بعد ساعات من هجوم واسع شنته إسرائيل والولايات المتحدة على إيران.





