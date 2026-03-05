الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم السادس ويمنع المصلين من دخوله

وأفادت محافظة القدس، بأن الاحتلال الإسرائيلي منع المصلين من التواجد في المسجد الأقصى، بحجة إعلان حالة الطوارئ وسط انتشار مكثف لقواتها في محيطه وأبواب البلدة القديمة، ومنع الفلسطينيين من الدخول إلى باحاته.
وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت المسجد الأقصى صباح السبت، وأجبرت المصلين على مغادرته، كما منعت أداء صلاتي العشاء والتراويح فيه.
ويأتي إغلاق المسجد الأقصى، بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض إغلاق على الضفة الغربية، بعد ساعات من هجوم واسع شنته إسرائيل والولايات المتحدة على إيران.
-
أخبار متعلقة
-
إعادة فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال مساعدات إلى غزة
-
وصول سفينة " أم الإمارات" للعريش حاملة معها أكثر من 7 آلاف طن من المساعدات لغزة
-
سلطات الاحتلال تغلق المسجد الأقصى وتخرج المصلين منه
-
استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة
-
استطلاع: 57% من الأميركيين يدعمون إقامة دولة فلسطينية
-
إصابة متضامنين أجنبيين في هجوم للمستوطنين على قصرة جنوب نابلس
-
100 ألف مصل يؤدون الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى رغم القيود المشددة
-
الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودا على وصول المصلين للمسجد الأقصى