الخميس 2026-03-05 02:45 م

الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم السادس ويمنع المصلين من دخوله

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
 
الخميس، 05-03-2026 01:01 م
الوكيل الإخباري-   تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم السادس على التوالي.اضافة اعلان


وأفادت محافظة القدس، بأن الاحتلال الإسرائيلي منع المصلين من التواجد في المسجد الأقصى، بحجة إعلان حالة الطوارئ وسط انتشار مكثف لقواتها في محيطه وأبواب البلدة القديمة، ومنع الفلسطينيين من الدخول إلى باحاته.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت المسجد الأقصى صباح السبت، وأجبرت المصلين على مغادرته، كما منعت أداء صلاتي العشاء والتراويح فيه.

ويأتي إغلاق المسجد الأقصى، بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض إغلاق على الضفة الغربية، بعد ساعات من هجوم واسع شنته إسرائيل والولايات المتحدة على إيران.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

النزاهة ومكافحة الفساد توقف محاسباً بتهم اختلاس آلاف الدنانير

أخبار محلية النزاهة ومكافحة الفساد توقف محاسباً بتهم اختلاس آلاف الدنانير

بيان صادر عن البنك المركزي

أخبار محلية بيان صادر عن البنك المركزي

أفضل وقت لشرب الماء الساخن لتعزيز الهضم

طب وصحة أفضل وقت لشرب الماء الساخن لتعزيز الهضم

ثعبان ضخم يستريح فوق مكيف في مطار مومباي ويثير القلق

منوعات ثعبان ضخم يستريح فوق مكيف في مطار مومباي ويثير القلق

تعبيرية

أخبار محلية وزارة الزراعة تعلن استئناف استيراد اللحوم الطازجة من دمشق

حقائب أنيقة تكمل إطلالاتك الرمضانية

المرأة والجمال حقائب أنيقة تكمل إطلالاتك الرمضانية

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

المسجد الأقصى

فلسطين الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم السادس ويمنع المصلين من دخوله



 






الأكثر مشاهدة