الأربعاء 2026-04-08 11:15 م

الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة لليوم الـ40

الأربعاء، 08-04-2026 11:39 ص
الوكيل الإخباري-  تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة لليوم الـ40 على التوالي، بذريعة "حالة الطوارئ"، والأوضاع الأمنية.اضافة اعلان


وخلال فترة الإغلاق، تفرض قوات الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة في محيط المسجد الأقصى، وتغلق بوابات البلدة القديمة في القدس، وسط تصعيد ملحوظ.

وتستغل سلطات الاحتلال هذه الذريعة لتعزيز سيطرتها على المسجد الأقصى، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الشعبية والمقدسية للحشد نحو أقرب النقاط والحواجز العسكرية المحيطة به، في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه، وفرض إعادة فتحه.

وتستغل "جماعات الهيكل" المزعوم فترة "عيد الفصح" العبري، التي بدأت في 2 نيسان/أبريل الجاري وتستمر حتى التاسع منه، للتحريض على اقتحام المسجد الأقصى، والدعوة إلى "ذبح القرابين" داخله.

وتحذر جهات رسمية ودينية من خطورة استمرار إغلاق المسجد الأقصى، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لحرية العبادة، وتصعيدا خطيرا يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لوقف هذه الإجراءات.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

شعار جامعة الدول العربية

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

علما إيران وإسرائيل.

استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

الأكثر مشاهدة