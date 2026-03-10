الثلاثاء 2026-03-10 03:01 م

الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى ويمنع التراويح والاعتكاف لأول مرة منذ 1967

الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى ويمنع التراويح والاعتكاف لأول مرة منذ 1967
الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى ويمنع التراويح والاعتكاف لأول مرة منذ 1967
 
الثلاثاء، 10-03-2026 02:46 م
الوكيل الإخباري-   تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الحادي عشر على التوالي، ومنع المصلين من أداء الصلاة فيه، بحجة الأوضاع الأمنية المرتبطة بحرب إيران.اضافة اعلان


ويُعد استمرار إغلاق المسجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان سابقة خطيرة، إذ تُمنع للمرة الأولى منذ احتلال القدس عام 1967 صلاتا التراويح والاعتكاف داخل المسجد الأقصى.

محافظة القدس حذّرت من التصعيد الخطير في خطاب التحريض الذي تقوده ما تُسمّى منظمات "الهيكل" المتطرفة ضد المسجد الأقصى المبارك، في ظل استمرار إجراءات الإغلاق التي تفرضها سلطات الاحتلال على المسجد ومحيطه.

وأكدت المحافظة، في بيان، أن ما يجري لا يندرج في إطار إجراءات أمنية مؤقتة كما تدّعي سلطات الاحتلال، بل يشكّل جزءًا من مسار سياسي وأيديولوجي يسعى لتغيير الواقع الديني والتاريخي والقانوني في الحرم القدسي الشريف.

وأشارت إلى أن ما يُعرف بـ"معهد الهيكل"، المؤسسة المركزية للجماعات المتطرفة الساعية لإقامة ما يسمى "الهيكل" على أنقاض الأقصى، دعا إلى استمرار الإغلاق بذريعة "غياب الملاجئ الآمنة".

وترى المحافظة أن هذا الإغلاق أصبح مكسبًا استراتيجيًا لمنظمات الهيكل يتم استدامته ومشاركته، ويعكس سياسة التقسيم للمسجد باعتباره "أمام الزوار من كل الأديان"، كما يروّج المعهد لأفق طويل للإغلاق حتى نهاية الحرب، لضمان بقائه مغلقًا أمام المسلمين طوال العشر الأواخر من رمضان والعيد.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مقارنة تحليلية بين جي إم سي يوكون وتويوتا لاند كروزر 300 (بنزين وهايبرد)

أخبار الشركات مقارنة تحليلية بين جي إم سي يوكون وتويوتا لاند كروزر 300 (بنزين وهايبرد)

الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى ويمنع التراويح والاعتكاف لأول مرة منذ 1967

فلسطين الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى ويمنع التراويح والاعتكاف لأول مرة منذ 1967

الكرملين: مقترحات بوتين بشأن إيران ما تزال مطروحة

عربي ودولي الكرملين: مقترحات بوتين بشأن إيران ما تزال مطروحة

المصري: إغلاق المسجد الأقصى ومنع التراويح والاعتكاف سابقة خطيرة وانتهاك صارخ لحرية العبادة

شؤون برلمانية المصري: إغلاق المسجد الأقصى ومنع التراويح والاعتكاف سابقة خطيرة وانتهاك صارخ لحرية العبادة

ت

أخبار محلية العودات: الحكومة غامرت بشعبيتها عندما عدلت قانون الضمان

ت

أخبار محلية وزير العمل: حاسبوني لو أخفيت نتائج الدراسة الاكتوارية.. ولا علاقة لصندوق النقد بتعديلات الضمان

عطية يدعو لتسهيل إجراءات السفر ومعالجة قضايا الأردنيين المغتربين في الخليج

شؤون برلمانية عطية يدعو لتسهيل إجراءات السفر ومعالجة قضايا الأردنيين المغتربين في الخليج

رسمياً .. اتحاد القدم يحسم ملف تقنية "الفار" الموسم المقبل

أخبار محلية رسمياً .. اتحاد القدم يحسم ملف تقنية "الفار" الموسم المقبل



 






الأكثر مشاهدة