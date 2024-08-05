 
الإثنين 2024-08-05 12:36 م
 
 

الاحتلال يواصل إغلاق مداخل قرى وبلدات سلفيت

ارشيفية
ارشيفية




 

الإثنين، 05-08-2024 11:16 ص

الوكيل الاخباري-واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، فرض الإغلاق على مداخل مدينة سلفيت وقراها.

وقالت مصادر  إن قوات الاحتلال تواصل إغلاق مدخل مدينة سلفيت الشمالي لليوم الثاني على التوالي بالبوابة الحديدية، وإغلاق مدخل بلدة دير استيا الرئيسي بالمكعبات الإسمنتية منذ أمس، وكذلك إغلاق عدة طرق ترابية، ومنعت المواطنين الفلسطينيين من الدخول أو الخروج.

وفي سياق متصل، فرضت قوات الاحتلال إغلاقا مستمرا بالبوابات الحديدية منذ نحو تسعة أشهر على مدخل بلدة كفر الديك وبلدة كفل حارس، وأحد مداخل بلدة بروقين، كما قامت بإعادة إغلاق مدخل قرية حارس بالبوابة الحديدية.

 

 

gnews

أحدث الأخبار

أسلاك الكهرباء

أخبار محلية الكشف عن سبب انقطاع الكهرباء عن مناطق في المملكة

بلدية إربد الكبرى

خاص بالوكيل بلدية إربد : غرامة مالية لأي مرشح لا يلتزم بازالة الدعاية الانتخابية

صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي

أخبار محلية 15.5 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي هكذا بلغت اسعار الليرة الرشادي والإنجليزي في الأردن اليوم

الحمل

طب وصحة ما أفضل توقيت لتناول فيتامينات الحمل؟

المسجد الأقصى

فلسطين مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

ذهب

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الاردن اليوم

الدفاع المدني

أخبار محلية الامن العام : 7 إصابات بحوادث سير





 


 



الأكثر مشاهدة