الاحتلال يواصل إغلاق مداخل قرى وبلدات سلفيت

الوكيل الاخباري-واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، فرض الإغلاق على مداخل مدينة سلفيت وقراها.



وقالت مصادر إن قوات الاحتلال تواصل إغلاق مدخل مدينة سلفيت الشمالي لليوم الثاني على التوالي بالبوابة الحديدية، وإغلاق مدخل بلدة دير استيا الرئيسي بالمكعبات الإسمنتية منذ أمس، وكذلك إغلاق عدة طرق ترابية، ومنعت المواطنين الفلسطينيين من الدخول أو الخروج.



وفي سياق متصل، فرضت قوات الاحتلال إغلاقا مستمرا بالبوابات الحديدية منذ نحو تسعة أشهر على مدخل بلدة كفر الديك وبلدة كفل حارس، وأحد مداخل بلدة بروقين، كما قامت بإعادة إغلاق مدخل قرية حارس بالبوابة الحديدية.





