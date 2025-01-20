الاحتلال يواصل إغلاق مداخل مدينة أريحا

وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان، بأن قوات الاحتلال المتواجدة على مداخلها الجنوبي، والشماليين، والشرقي واصلت إغلاقها، ومنعت المركبات من المرور، خاصة الخروج من المدينة، وتسببت بأزمات سير خانقة.
وفا
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