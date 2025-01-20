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الاحتلال يواصل إغلاق مداخل مدينة أريحا

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 20-01-2025 11:38 ص
الوكيل الإخباري- واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إغلاق مداخل مدينة أريحا، ومنعت الخروج عبرها.اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان، بأن قوات الاحتلال المتواجدة على مداخلها الجنوبي، والشماليين، والشرقي واصلت إغلاقها، ومنعت المركبات من المرور، خاصة الخروج من المدينة، وتسببت بأزمات سير خانقة.

وفا
 
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