الاحتلال يواصل إغلاق مدخل قرية المنشية جنوب بيت لحم لليوم الخامس

02:24 م

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الوكيل الإخباري- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الخامس على التوالي إغلاق مدخل قرية المنشية جنوب بيت لحم. اضافة اعلان





وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال تغلق مدخل المنشية لليوم الخامس على التوالي، بالبوابة الحديدة.



يشار إلى أن مدخل المنشية هو الطريق الوحيد الذي يربط الريف الجنوب بمدينة بيت لحم ومركزها.



