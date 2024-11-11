 
الإثنين 2024-11-11 07:41 ص
 

الاحتلال يواصل اقتحاماته الليلية في قلقيلية والخليل

اقتحامات ليلية سابقة لجيش الاحتلال في الضفة
اقتحامات ليلية سابقة لجيش الاحتلال في الضفة
الإثنين، 11-11-2024 06:52 ص

الوكيل الإخباري-   واصلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها الليلية، فجر اليوم الاثنين، على عدة مدن وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، أبرزها قلقيلية والخليل.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون وقرية أماتين شرق قلقيلية (وسط)، وسيرت آلياتها في عدة أحياء فيهما.


وفي بيت لحم، جنوبي الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر وتمركزت في مناطق "التل، ومحيط الجامع الكبير، والبوابة"، وأطلقت قنابل الصوت وروعت الفلسطينيين .


وفي الخليل، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل رئيس بلدية المدينة تيسير أبو سنينة.


وقالت مصادر إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت حارة أبو سنينة بالمنطقة الجنوبية من الخليل ودهمت منزل رئيس البلدية، وأجرت عمليات تفتيش بالمنزل وتحقيقات ميدانية مع العائلة.
إعلان


كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، وذكرت مصادر أن الجنود دهموا منزل فلسطيني وصادروا مواد زراعية منه، ثم اعتقلوا صاحب المنزل.


ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس المحتلة، مما أدى إلى استشهاد 779 فلسطينيًا وإصابة نحو 6300، واعتقال أكثر من 11 ألفًا و600 فلسطيني، وفق بيانات رسمية فلسطينية.

 
gnews

أحدث الأخبار

السفارة الأمريكية في الأردن

أخبار محلية اعلان من السفارة الأمريكية للطلبة الأردنيين - رابط

تعبيرية

أخبار محلية الأونروا تعلن عن منح جامعية للطلبة في الأردن

تعبيرية

طب وصحة هل تستيقظ فجأة في منتصف الليل؟- إليك السر وراء ذلك

تعبيرية

تكنولوجيا مستخدمو الإصدار التجريبي من "واتساب" يُبلغون عن مشكلة خطيرة.. هذه تفاصيلها

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

اقتحامات ليلية سابقة لجيش الاحتلال في الضفة

فلسطين الاحتلال يواصل اقتحاماته الليلية في قلقيلية والخليل

إطلاق نار وقع في جامعة توسكيجي

عربي ودولي فيديو: سقوط قتيل وعدة جرحى في إطلاق نار بجامعة أميركية

نتنياهو

فلسطين مسؤولون أمنيون في إسرائيل يوصون نتنياهو بتجنب البقاء في أماكن ثابتة



 


الأكثر مشاهدة