الاحتلال يواصل اقتحاماته الليلية في قلقيلية والخليل

الوكيل الإخباري- واصلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها الليلية، فجر اليوم الاثنين، على عدة مدن وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، أبرزها قلقيلية والخليل.

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وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون وقرية أماتين شرق قلقيلية (وسط)، وسيرت آلياتها في عدة أحياء فيهما.



وفي بيت لحم، جنوبي الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر وتمركزت في مناطق "التل، ومحيط الجامع الكبير، والبوابة"، وأطلقت قنابل الصوت وروعت الفلسطينيين .



وفي الخليل، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل رئيس بلدية المدينة تيسير أبو سنينة.



وقالت مصادر إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت حارة أبو سنينة بالمنطقة الجنوبية من الخليل ودهمت منزل رئيس البلدية، وأجرت عمليات تفتيش بالمنزل وتحقيقات ميدانية مع العائلة.

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كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، وذكرت مصادر أن الجنود دهموا منزل فلسطيني وصادروا مواد زراعية منه، ثم اعتقلوا صاحب المنزل.