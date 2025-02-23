الاحتلال يواصل اقتحاماته للضفة ويعتزم الدفع بدبابات

ونقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن مصدر أمني مطّلع – لم تُسمّه – أن نشر الدبابات في شمال الضفة يهدف إلى تعزيز العمليات العسكرية في المنطقة، مضيفًا أن القرار جاء "بعد ضغوط من القيادة السياسية".
أما عن موعد الاستخدام الفعلي لهذه الدبابات، فقد أوضح المصدر أنها "قد تدخل إلى شمال الضفة في المستقبل القريب إذا اقتضت الحاجة، في إطار توسيع نطاق العمليات العسكرية"، دون تحديد موعد دقيق.
وأضاف المصدر أن هذه الخطوة تهدف إلى "إرسال رسالة ردع واضحة إلى الفصائل الفلسطينية المسلحة"، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يستبعد اللجوء مجددًا إلى سلاح الجو إذا استدعت التطورات ذلك.
الجزيرة
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