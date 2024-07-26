 
الجمعة 2024-07-26 12:54 ص
 
 

الاحتلال يواصل اقتحام بلدات بالضفة

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
الجمعة، 26-07-2024 12:27 ص

 

 الوكيل الإخباري -  أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحاماتها لبلدات الجاروشية ودير الغصون وعتيل في الضفة الغربية وتقوم بمصادرة كاميرات مراقبة.
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