الاحتلال يواصل اقتحام بلدات بالضفة

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697517 الوكيل الإخباري - أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحاماتها لبلدات الجاروشية ودير الغصون وعتيل في الضفة الغربية وتقوم بمصادرة كاميرات مراقبة. اقرأ أيضاً سينوك الصينية توقع اتفاق تحالف استراتيجي مع أدنوك الإماراتية النفط يتراجع وسط مخاوف إزاء الطلب في الصين الذهب عالمياً يتراجع وسط جني أرباح وترقب لبيانات اقتصادية أميركية بنك كندا يخفض معدل الفائدة للمرة الثانية على التوالي إلى 4.5% ارتفاع الاسترليني مقابل الدولار واليورو مسؤول أميركي: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في مراحله النهائية حماس: عملية قلقيلية رد طبيعي على جرائم الاحتلال 14 شهيدا منذ صباح اليوم في قصف للاحتلال لخان يونس كتائب القسام: فجرنا نفقين بقوات الاحتلال في رفح