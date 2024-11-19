 
الثلاثاء 2024-11-19 09:50 ص
 

الاحتلال يواصل اقتحام جنين ومخيمها وسط تدمير كبير للبنية التحتية

جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في جنين
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في جنين
الثلاثاء، 19-11-2024 08:32 ص
الوكيل الإخباري-  واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الليلة الماضية، اقتحام مدينة جنين ومخيمها، وسط تدمير للبنية التحتية وممتلكات الفلسطينيين.اضافة اعلان


وأفادت وسائل إعلام، بأن عدداً كبيراً من الآليات العسكرية اقتحمت المدينة من حاجز الجلمة العسكري، وانتشرت في عدة أحياء و عند مدخل المخيم، وداهمت عدداً من منازل الفلسطينيين وفتشتها.

وأضافت أن جرافات الاحتلال شرعت بتجريف عدد من الشوارع الرئيسية والبنية التحتية في المدينة، فيما دارت مواجهات عنيفة في محيط المخيم.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين عن تحويل الدوام اليوم في مدارس مدينة جنين ومخيمها إلى إلكتروني، جراء استمرار العدوان، وحفاظا على سلامة المعلمين والطلبة.

وفا
 
gnews

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