الاحتلال يواصل اقتحام جنين ومخيمها وسط تدمير كبير للبنية التحتية

وأفادت وسائل إعلام، بأن عدداً كبيراً من الآليات العسكرية اقتحمت المدينة من حاجز الجلمة العسكري، وانتشرت في عدة أحياء و عند مدخل المخيم، وداهمت عدداً من منازل الفلسطينيين وفتشتها.
وأضافت أن جرافات الاحتلال شرعت بتجريف عدد من الشوارع الرئيسية والبنية التحتية في المدينة، فيما دارت مواجهات عنيفة في محيط المخيم.
وأعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين عن تحويل الدوام اليوم في مدارس مدينة جنين ومخيمها إلى إلكتروني، جراء استمرار العدوان، وحفاظا على سلامة المعلمين والطلبة.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
قوات الاحتلال تقتحم مراح رباح جنوب بيت لحم
-
اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها مدينة جنين
-
كاتب إسرائيلي: الجيش يرتكب جرائم حرب وتطهيرا عرقيا في غزة
-
الاحتلال يهدم مساكن ويعتقل 13 فلسطينيا بالضفة
-
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 43,922 شهيداً و103,898 مصاباً
-
الاحتلال يهدم مساكن ويعتقل 13 فلسطينيا بالضفة
-
القسام تتمكن من قنص 5 جنود دفعة واحدة في بيت لاهيا
-
مصدر دبلوماسي تركي ينفي صحة أنباء انتقال مكتب "حماس" إلى تركيا