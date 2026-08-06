الاحتلال يواصل اقتحام مخيم قلنديا وسط هدم وتشديد للإجراءات العسكرية

وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال شرعت بهدم عدد من المحال التجارية في محيط حاجز قلنديا العسكري، بالتزامن مع إغلاق الشارع الرئيسي أمام حركة المركبات، مما أدى إلى شلل تام في حركة التنقل.
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