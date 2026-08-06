الخميس 2026-08-06 12:34 م

الاحتلال يواصل اقتحام مخيم قلنديا وسط هدم وتشديد للإجراءات العسكرية

لاقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
قوات الاحتلال
 
الخميس، 06-08-2026 10:15 ص

الوكيل الإخباري-   تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني، اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وسط عمليات هدم ومداهمات واسعة النطاق، وتشديد للإجراءات العسكرية في المنطقة.

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وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال شرعت بهدم عدد من المحال التجارية في محيط حاجز قلنديا العسكري، بالتزامن مع إغلاق الشارع الرئيسي أمام حركة المركبات، مما أدى إلى شلل تام في حركة التنقل.

 
 


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