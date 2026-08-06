الاحتلال يواصل اقتحام مخيم قلنديا وسط هدم وتشديد للإجراءات العسكرية

الوكيل الإخباري- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني، اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وسط عمليات هدم ومداهمات واسعة النطاق، وتشديد للإجراءات العسكرية في المنطقة.

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