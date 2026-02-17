الاحتلال يواصل اقتحام مدينة سلفيت ويغلق مداخلها بالسواتر الترابية

09:55 ص

الوكيل الإخباري- واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اقتحامها لمدينة سلفيت وانتشارها في الأحياء والطرقات، وسط إجراءات عسكرية مشددة. اضافة اعلان





وأفادت مصاد بأن قوات الاحتلال داهمت عدداً من منازل المواطنين الفلسطينيين، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وحولت عدداً منها إلى ثكنات عسكرية، كما احتجزت عدداً من المواطنين الفلسطينيينلساعات وأجرت تحقيقاً ميدانياً معهم.



وأضافت المصادر ذاتها أن عدداً من الشبان أصيبوا برضوض جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم، تزامناً مع نصب حواجز عسكرية في عدة أحياء من المدينة، وإطلاق القنابل الصوتية.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت كافة مداخل مدينة سلفيت بالسواتر الترابية، في إطار تشديد إجراءاتها العسكرية المتواصلة منذ مساء أمس، حيث أغلقت بالسواتر الترابية جسر اسكاكا، شرق سلفيت، وطريق واد الشاعر، جنوب شرق، وطريق خربة قيس، جنوب، وطريق المستشفى - فرخة، غرب سلفيت.





