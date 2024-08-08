الاحتلال يواصل الاقتحامات والاعتقالات في الضفة

الوكيل الإخباري - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقالات الليلية واقتحام البلدات في الضفة الغربية المحتلة.



وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي رمانة وعرابة في جنين وبلدة حجة شرق قلقيلية، وشنت حملات دهم واعتقال في صفوف المواطنين الفلسطينيين.