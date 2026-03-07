السبت 2026-03-07 01:15 م

الاحتلال يواصل القصف المدفعي والبحري على قطاع غزة

مبان مدمرة في قطاع غزة
السبت، 07-03-2026 12:40 م
الوكيل الإخباري-   شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر السبت، غارات جوية وقصفا مدفعيا وبحريا على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ضمن خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.اضافة اعلان


وقصف طيران الاحتلال الحربي مواقع متفرقة شرق حي التفاح، شرق مدينة غزة.

كما أطلقت بحرية الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة وقذائفها تجاه ساحل مدينة غزة.

وشهدت المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة قصفا مدفعيا متقطعا.

وجنوب القطاع، شن طيران الاحتلال غارة شرق مدينة خان يونس، فيما أطلقت بحريتها نيرانها في عرض بحر مدينة خان يونس، تزامنا مع قصف مدفعي على المناطق الشرقية للمدينة.

وإجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار قد ارتفع إلى 636، وإجمالي الإصابات إلى 1,704، فيما جرى انتشال 753 جثمانا.
 
 


