الاحتلال يواصل القصف المدفعي والبحري على قطاع غزة

وقصف طيران الاحتلال الحربي مواقع متفرقة شرق حي التفاح، شرق مدينة غزة.
كما أطلقت بحرية الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة وقذائفها تجاه ساحل مدينة غزة.
وشهدت المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة قصفا مدفعيا متقطعا.
وجنوب القطاع، شن طيران الاحتلال غارة شرق مدينة خان يونس، فيما أطلقت بحريتها نيرانها في عرض بحر مدينة خان يونس، تزامنا مع قصف مدفعي على المناطق الشرقية للمدينة.
وإجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار قد ارتفع إلى 636، وإجمالي الإصابات إلى 1,704، فيما جرى انتشال 753 جثمانا.
