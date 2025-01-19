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الاحتلال يواصل القصف بالتزامن مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

القصف لا يزال مستمراً
القصف لا يزال مستمراً
الأحد، 19-01-2025 10:13 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن جيش الاحتلال أنه يواصل استهداف بعض الأهداف العسكرية في قطاع غزة صباح اليوم الأحد ، بالتزامن مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ .اضافة اعلان


ودخل في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت غزة اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال ليتنسى للطرفين إكمال عملية تبادل الأسرى .

وكالات
 
gnews

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