الاحتلال يواصل القصف بالتزامن مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

10:13 ص

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الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال أنه يواصل استهداف بعض الأهداف العسكرية في قطاع غزة صباح اليوم الأحد ، بالتزامن مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ . اضافة اعلان





ودخل في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت غزة اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال ليتنسى للطرفين إكمال عملية تبادل الأسرى .



وكالات