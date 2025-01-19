الاحتلال يواصل القصف بالتزامن مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

ودخل في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت غزة اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال ليتنسى للطرفين إكمال عملية تبادل الأسرى .
وكالات
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